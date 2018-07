Michael Romeo – hat Lyric-Video zu „Djinn“ veröffentlicht

01.07.2018

Der SYMPHONY X-Gitarrist MICHAEL ROMEO hat mit „Djinn“ einen weiteren Song inklusive Lyric-Video veröffentlicht. Selbiger kommt von seinem geplanten Solo-Album „War Of The Worlds Pt. 1“, das am 27. Juli über Music Theories Recordings / Mascot Label Group in den Handel kommen wird.

Gitarrist MICHAEO ROMEO über sein Solo-ALbum: „Ich schmeiße hier alles, was ich an Musik liebe, in den Mixer. Manche Leute, die es hören, sagen dann vielleicht: ‚Was denkt sich dieser Kerl bloß?‘ Aber am Ende geht es nur darum, kreativ zu sein und Spaß daran zu haben.“

Album VÖ: 27. Juli 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Introduction

02. Fear Of The Unknown

03. Black

04. F*cking Robotos

05. Djinn

06. Believe

07. Difference

08. War Machine

09. Oblivion

10. Constellations

Foto: Danny Sanchez