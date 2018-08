Michael Schenker Fest – Video zu „Take Me To The Church“ ist online

17.08.2018

Die um den legendären Gitarrenhelden Michael Schenker [UFO, SCORPIONS] versammelten MICHAEL SCHENKER FEST haben ein Video zu ihrem Song „Take Me To The Church“ veröffentlicht. Die Nummer kommt von ihrem ersten gemeinsamen Album, das den Titel „Reusrrection“ trägt und via Nuclear Blast erschienen ist.

Michael Schenker über den Clip: „Heute veröffentlichen wir das neue Video zu ‚Take Me To The Church‘, aus dem MICHAEL SCHENKER FEST-Debütalbum ‚Resurrection‘. Wir haben das Video in einer alten Kirche in St. Petersburg, Russland, sowie während unsere Live-Show am selben Abend, gefilmt. Der Prozess war eine interessante Erfahrung und auch die Fans in Russland waren großartig dafür.“

Sänger Doogie White fügt hinzu: „Take Me To The Church“ war die offensichtliche Wahl, angesichts der großartigen Resonanz während der bisherigen Shows sowie von Fans und Kritikern. Also entschieden wir uns, den Stier bei den Hörnern zu packen und ein Video zu drehen. Dies war der erste von drei Songs, die Michael und ich für „Resurrection“ geschrieben haben, und die Partnerschaft, die wir mit „Temple of Rock“ begonnen haben, fortsetzte.“

„Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie andere Leute die Texte interpretieren und visuell zum Leben erwecken. Wir wussten auch, dass die Fans Live-Aufnahmen des aktuellen Line-up sehen wollten, deshalb filmten wir auch während der Show. Wenn ihr das Video gesehen und die Lyrics gelernt habt, können ihr sie mitsingen, wenn wir in eine Stadt in eurer Nähe kommen.“

Foto: Nuclear Blast