Mike Lepond’s Silent Assassins – zeigen Video zu „Black Legend“

13.09.2018

Die um den SYMPHONY X-Bassisten Mike LePond sowie Sänger Alan Tecchio versammelten SILENT ASSASSINS haben einen Videoclip zu ihrem Song „Black Legend“ veröffentlicht. Die Nummer kommt von ihrem aktuellen Album „Pawn And Prophecy“, das im Januar über Frontiers Music erschienen ist.

Mike LePond über das aktuellste SILENT ASSASSINS-Album: „Es ist eine Sammlung epischer Geschichten, die mit der Kraft der Heavy Metal-Musik erzählt werden. Die typischen Headbanger-Riffs und der geile Gesang werden Eure Fäuste und Pommesgabeln in die Luft befördern! Es ist ein Album, das VON Metalheads FÜR Metalheads gemacht wurde.“

Das Album enthält folgende Songs:

Tracklist

01. Masters Of The Hall

02. Black Legend

03. Antichrist

04. I Am The Bull

05. Avengers Of Eden

06. Hordes Of Fire

07. The Mulberry Tree

08. Pawn And Prophecy

Line-Up

Mike LePond – Bass, Rhythm Guitar, Backing Vocals

Alan Tecchio – Lead Vocals

Special Guests:

Michael Romeo – Drum Programming, Keyboards, Lead Guitar on Track 8

Michael Pinella – Backing Vocals, Piano & Organ on Track 8

Lance Barnewold – Lead Guitar on Tracks 1, 2, 3, 5

Rod Rivera – Lead Guitar on Tracks 5, 6, 7

Andry Lagiou – Lead Vocals on Track 8

Noa Gruman – Lead Vocals on Track 8

Veronica Freeman – Lead Vocals on Track 8

Phyllis Rutter – Lead Vocals on Track 8

Foto: Mike LePond’s Silent Assassins