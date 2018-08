Mindreaper – veröffentlichen Video zu „New Age Tyranny“

31.07.2018

Die hessischen Death / Thrash-Metaller MINDREAPER veröffentlichen ihr aktuelles Video. Der Song „New Age Tyranny“ stammt vom brandneuen Album „Mirror Construction…A Disordered World“, welches am 8. Juni 2018 via MDD / Black Sunset veröffentlicht wurde. Der Clip wurde von Lukas Swiatkowski (ReKino Videoproduktion) in Szene gesetzt und in Kassel sowie Kelkheim und Frankfurt gedreht.

Die Band gibt zu diesem Song folgendes Statement ab: „„New Age Tyranny“ berichtet von der perfiden Herrschaftsform unserer modernen Gesellschaften. In diesen Kontrollgesellschaften wird den Menschen gesagt sie könnten alles nur Erdenkliche erreichen. Sie müssen nur an dieses „für jeden ist alles möglich“-Mantra glauben und es zu ihrem eigenen Willen machen. Zur Zielerreichung müssen sie lediglich einige bestimmte Dinge, die meist etwas mit Anpassung und Konformität in unterschiedlichster Weise zu tun haben, tun, und schon können sie die jeweiligen Kontrollstellen passieren. Schaffen sie es nicht, tragen sie selbst die Schuld daran und verdienen den versprochenen Aufstieg nicht. Die Wahrheit ist jedoch eine gänzlich andere: Einem großen Teil der Menschen sind bestimmte Wege der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Schicht verbaut. Dieser Umstand lässt sich mit der „New Age Tyranny“ jedoch kaschieren und verleugnen. Wer glaubt keine Ketten zu tragen, wehrt sich auch nicht dagegen.“

Seht das Video hier:

MINDREAPER Line Up

Sucking – Vocals

Marcel – Guitar

Ens – Bass

Manuel – Drums