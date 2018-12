Misery Index – neues Album „Rituals Of Power“ kommt im März

01.12.2018

Die U.S.-amerikanischen Death Metaller haben mit „Rituals Of Power“ den Titel ihres nächsten Albums bekannt gegeben. Die neueste Platte der politisch interessierten Band aus Baltimore wird am 8. März 2019 über Season Of Mist in die Läden kommen. Artwork und Tracklist der Platte gibt es jetzt schon.

MISERY INDEX schreiben: „‚Rituals Of Power‘ ist die Nichtanerkennung des und eine Warnung vor unserm so genannen ‚Post-Truth‘-Zeitalters. Jeder der neuen Songs dreht sich lose um dieses Thema und steht gleichzeitig auch für sich allein. Als Album erwacht die Platte jedoch als eine Art ‚wiederbelebtes‘ Monster zu neuem Leben. Das sind etwa 35 Minuten entfesselter und doch stringenter, Riff-getriebener auditiver Geschosse. Wir waren sowohl während des Songwritings als auch bei den Aufnahmen ebenso angepisst wie angefeuert und das kann man hier deutlich hören.“

Album VÖ: 08. März 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Universal Untruths

02. Decline And Fall

03. The Choir Invisible

04. New Salem

05. Hammering The Nails

06. Rituals Of Power

07. They Always Come Back

08. I Disavow

09. Naysayer

Foto: Misery Index