Mit Metalnews Gratis-Accounts gewinnen und fett sparen!

Sommer, Sonne, Bier und geile Bands! Die Festivalsaison ist in vollem Gange und Ihr seid so richtig am Feiern? Meistens besucht man seine Lieblingsfestivals oder Konzerte mit Freunden, oder wie macht Ihr das? Alle machen immer tausende Fotos mit dem Smartphone, aber so richtig bekommt man die Bilder nicht zusammen? Und wenn doch, dann trudeln die Bilder komprimiert via WhatsApp oder Facebook ein. Dieses Chaos hat endlich ein Ende!

Mit imiji habt Ihr alle Erinnerungen ans Festival in der Hosentasche mit dabei – nämlich auf Euren Smartphones! Mit imiji legt Ihr Euch ganz bequem und einfach ein Album zu einem Anlass an und ladet die Freunde, die Euch jeweils dazu begleitet haben, ganz easy via Mail, Link oder QR Code dazu ein. So könnt Ihr ganz einfach alle Bilder, die während Eures Events entstehen, gemeinsam mit den Freunden die dabei waren, sammeln, teilen und weiterverwenden. Bilder können über jeden Browser vom PC aus kommentiert und nach Eurem Gusto auch sortiert werden. Ihr habt damit ein eigenes kleines Freunde-Social-Media ohne Datenskandale.

Auf der Homepage könnt Ihr imiji in vollem Umfang in der Testgalerie ausprobieren und Euch dann direkt einen eigenen Account anlegen. Natürlich bleibt es nicht nur bei Festivals oder Konzerten – denkt an Familienfeiern, Urlaube mit den Kumpels, Fußballspiele vor Ort im Stadion, oder sogar die Hochzeit der Schwester. imiji ist ein absoluter Allrounder und kann für jeden Anlass eingesetzt werden. Alle Momente und Erinnerungen auf Eurem Smartphone ohne dabei den Handyspeicher zu belasten.

In Zusammenarbeit mit imiji.pics haben wir einen fetten Rabbat für Euch ausgehandelt. Für die App, die alle Eure Festival-, Konzert-, Party-Bilder für alle Teilnehmenden organisiert und dauerhaft bereit hält, ohne dass man über soziale Netzwerke und Chats Qualitätseinbußen oder gar Rechteverluste hinnehmen muss, schenken wir Euch mit dem Coupon-Code „imiji-metalnews-18“ exklusiv 20,-€ auf einen imiji Account. Ob Ihr diese für den €10 Account oder für den €49,- Account einsetzt, ist Euch natürlich selbst überlassen – aber probiert es aus!

Des Weiteren verlosen wir drei Gratis-Accounts im Wert von €79,-

Nutzt zur Teilname einfach das Formular – Betreff „imiji“ – und schreibt uns, warum Ihr einen imiji-Account braucht!

