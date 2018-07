Mob Rules – neues Video „Ghost Of A Chance“ im Netz

07.07.2018

Die Wilhelmshavener Power Metaller MOB RULES haben für den 24. August ein neues Album mit dem Titel „Beast Reborn“ über SPV/Steamhammer angekündigt. Mit „Ghost Of A Chance“ hat die Truppe nun ein erstes Video zum Nachfolger des vor zwei Jahren erschienenen Langspielers „Tales Of Beyond“ ins Netz gestellt. Hier der Clip:

MOB RULES über ihren neuen Videoclip: „Der Song ist spontan aus dem Bauch heraus entstanden, eher aus einem Feeling als aus dem Verstand komponiert. Geradeaus gespielt, sehr rhythmisch mit packendem Arrangement, kommt er schnell und zügig auf den Punkt. Dabei werden die Motive aus dem Song sehr stark präsentiert, ohne sich zu verlieren. Inhaltlich geht es darum, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und einen Neuanfang zu wagen nachdem das Alte zerbrochen ist. Dabei ist nicht sicher, was passieren wird. Es gibt den ‚Hauch einer Chance‘, dass alles schlechter oder besser wird. Es ist eben das spannende, dass man nicht weiß was vor einem liegt.“

Für Mastering und Produktion von „Beast Reborn“ arbeiteten MOB RULES in den „Fascination Street Studios“ mit dem schwedischen Produzenten Jens Bogren zusammen. Bogren ist in der Szene alles andere als fremd und verhalf bereits Bands wie KREATOR und AMORPHIS zu ihrem kraftvollen Sound. Die Chöre auf dem Album wurden von ORDEN OGAN-Chef Sebastian “Seeb” Levermann aufgenommen.

„Beast Reborn” erscheint über SPV/Steamhammer am 24. August und zwar als CD DigiPak, 2LP Gatefold [inkl. einem Bonus Track], limitiertes Boxset [inkl. CD, Doppel-LP, Handtuch, handsignierter Photokarte, Zwei-Track-Bonus-CD, Patch, Sticker etc…..], Download und Stream.

Album VÖ: 24.08.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Beast Reborn

02. Ghost Of A Chance

03. Shores Ahead

04. Sinister Light

05. Traveller In Time

06. Children’s Crusade

07. War Of Currents

08. The Explorer

09. Revenant Of The Sea

10. Way Back Home

11. My Sobriety Mind [For Those Who Left]

Line-Up

Klaus Dirks – Vocals

Sven Lüdke – Guitar

Sönke Janssen – Guitar

Markus Brinkmann – Bass

Jan Christian Halfbrodt – Keyboard

Nikolas Fritz – Drums

Foto: Mob Rules