Monster Truck – Lyric-Video zu „Thundertruck“ ist online

12.08.2018

Die ausgerechnet aus Kanada stammenden Southern Rocker MONSTER TRUCK haben ein Lyric-Video zu ihrem neuen Song „Thundertruck“ online gestellt. Die Nummer kommt von ihrem neuen Album, welches den Titel „True Rockers“ tragen wird und am 14. September über Mascot Records erscheinen wird.

MONSTER TRUCK-Frontmann Jon „Marv“ Harvey über die Arbeit am neuen Album: „Wenn Dich die Inspiration trifft, dann nutze sie, denn wenn Du sie nicht nutzt, verschwendest Du sie. Sobald Du an etwas denkst, das ein guter Song sein könnte, arbeite daran und zwar sofort. Inspiration ist so unglaublich wertvoll.“

Album VÖ: 21. September 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. True Rocker [Feat. Dee Snider]

02. Thundertruck

03. Evolution

04. Devil Don’t Care

05. Being Cool Is Over

06. Young City Hearts

07. Undone

08. In My Own World

09. Denim Danger

10. Hurricane

11. The Howlin‘

Foto: Monster Truck