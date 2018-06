Monstrosity – erste Single vom Comeback-Album „Passage Of Existence“ online

29.06.2018

Die floridianischen Death Metal-Veteranen MONSTROSITY haben mit „Cosmic Pandemia“ eine erste Single von ihrem für Herbst geplanten Comeback-Album vorgestellt. Die Platte wird den Namen „Passage Of Existence“ tragen und soll am 7. September über Metal Blade Records in die Läden kommen.

Drummer Lee Harrison über das neue Album: „Ich präsentiere Euch das Meisterwerk der Meisterwerke im MONSTROSITY-Universum! Dieses Album erfordert jedoch eine Herangehensweise, die ihm gerecht wird und ich bitte Euch, die Hörer, diese Aufgabe standesgemäß anzupacken. Hört es nicht auf einem billigen MP3-Player oder mit winzigen Kopfhörern. Dieses Album wurde gemacht, um auf echten Killer-Systemen abgespielt zu werden. Tut Euch selbst diesen Gefallen, zumindest beim ersten Durchlauf.

Ich weiß, dass es ein furchtbares Klischee ist, zu sagen ‚dreh es laut auf‘, aber diese Platte wurde genau dafür gemacht. Hört sie Euch mehrfach an. Die Songs werden auch live zünden. Ich kann es nicht erwarten, sie auf die Bühne zu bringen, weil ich so neugierig auf Eure Meinungen bin. Die Reaktion der Fans auf den Teaser, den wir gepostet haben, war durchweg positiv, also freue ich mich darauf, die Single zu veröffentlichen, damit die Jahre der Arbeit endlich Früchte tragen. Wir sehen uns auf Tour!“

Album VÖ: 7. September 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Cosmic Pandemia

02. Kingdom Of Fire

03. Radiated

04. Solar Vacuum

05. The Proselygeist

06. Maelstrom

07. Eyes Upon The Abyss

08. Dark Matter Invocation [Digi-Bonustrack]

09. The Hive

10. Eternal Void [Digi-Bonustrack]

11. Century

12. Slaves To The Evermore

Line-Up

Mike Hrubovcak – Vocals

Lee Harrison – Drums

Mike Poggione – Bass

Mark English – Guitars

Matt Barnes – Guitars

Foto: Monstrosity