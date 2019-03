Monstrosity – gehen auf Tour

26.03.2018

Nachdem sie ihr neues Album „The Passage Of Existence“ letzten September veröffentlicht haben, werden die Florida Death Metal Legenden MONSTROSITY im Mai für eine vollständige Tour nach Europa zurückkehren!



MONSTROSITYs Lee Harrison freut sich schon: „Hier ist eine weitere Ankündigung zu unserem neuen Album und was für eine. Wir kommen nach Europa, natürlich arrangiert von Massive Music, unserer Lieblingsagentur. Wir sind ganz heiß darauf, euch unser neues Material zu präsentieren, wir werden aber auch diverse Klassiker entstauben, damit alle zufrieden nach Hause gehen können. Wir freuen uns darauf, unsere Fans wiederzusehen, das wird ein guter Trip!“

Vain productions and Massive Music presents:

MONSTROSITY

+ THE DEVIL

+ SUPPORT

23/05/19 DE – Weinheim – Café Central

24/05/19 BE – Roeselare – Verlichte Geest

25/05/19 FR – Paris – Glazart

26/05/19 FR – Nantes – Le Scene Michelet

28/05/19 PT – Porto – Metal Point

29/05/19 PT – Lisboa – RCA Club

30/05/19 ES – Madrid – Nazca

31/05/19 ES – Barcelona – Bódevo

01/06/19 FR – Montpellier – Sectret Place

02/06/19 FR – Lyon – Eat And Rock

04/06/19 DE – Stuttgart – Keller Club

05/06/19 DE – Osnabrück – Bastard Club

06/06/19 DE – München – Backstage

07/06/19 AT – Wien – Szene

08/06/19 SI – Ljubljana – Orto Bart *

09/06/19 IT – Verona – Pika Future *

11/06/19 IT – Roma – Traffic *

12/06/19 IT – Paderno Dugano – Slaughterclub *

13/06/19 CH – Siebnen – District 28 *

14/06/19 DE – Essen – Turock *

15/06/19 NL – Rotterdam – Baroeg *

16/06/19 NL – Amstelveen – P60 *

+ DEHUMANIZE *

Support kommt von THE DEVIL und bei den letzten acht Shows werden die französischen Death Metaller von DEHUMANIZE dabei sein.

MONSTROSITY line-up:

Mike Hrubovcak – vocals

Lee Harrison – drums

Mike Poggione – bass

Mark English – guitars

Matt Barnes – guitars