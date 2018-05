Monument – Video zur dritten Single „The Chalice“

20.05.2018

Die britischen Heavy Metal-Überflieger MONUMENT haben ein Video zu ihrem Song „The Chalice“ ins Netz gestellt. Die Nummer bildet die mittlerweile dritte Single zu ihrem neuen Album „Hellhound“. Selbiges wird am kommenden Freitag, dem 25. Mai, über Rock Of Angels in den Handel kommen.

Das neue MONUMENT-Album wird als Digipack erscheinen und neun brandneue Songs der Briten umfassen. Zudem verspricht die Band um Frontmann Peter Ellis [u.a. Ex-WHITE WIZZARD] drei Bonustracks, darunter zwei Cover-Versionen: „Long Live Rock ’n‘ Roll“ [RAINBOW] und „Deja Vu“ [IRON MAIDEN].

MONUMENT sind in der Festival-Saison 2018 schwer gefragt und werden auch auf etlichen deutschen Events auftreten. So wird die Truppe u.a. auf den „Rockavaria“ in München am 9. Juni zu sehen sein sowie auf dem „Rock Harz Open Air“, das vom 4. bis 7. Juli stattfindet und auch auf dem „Bang Your Head!!!“.

Album VÖ: 25.05.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. William Kidd

02. The Chalice

03. Death Avenue

04. Nightrider

05. Hellhound

06. Wheels Of Steel

07. The End

08. Attila

09. Straight Through The Heart

Bonus Tracks [Digipack And Boxset Exclusives]:

10. Creatures of the Night

11. Long Live Rock ’n‘ Roll [RAINBOW]

12. Deja Vu [IRON MAIDEN]

Line-Up

Peter Ellis – Vocals

Dan Baune – Guitar

Lewis Stephens – Guitar

Daniel Bate – Bass

Giovanni Durst – Drums

Foto: Monument