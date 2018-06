Moonspell – erster Clip von „Lisboa Under The Spell“ online

23.06.2018

Die portugiesischen Black Metaller MOONSPELL haben einen Live-Clip von ihrem Song „Alma Mater“ ins Netz gestellt. Der Ausschnitt bietet einen Vorgeschmack auf ihre kommende Live-3CD nebst DVD bzw. BluRay, die den Titel „Lisboa Under The Spell“ tragen wird und am 17. August über Napalm Records erscheinen soll.

MOONSPELL kommentieren ihre anstehende Live-Veröffentlichunt: „Wir sind überglücklich, die Veröffentlichung unseres anstehenden DVD/Blu-ray/3CD-Albums mit dem Titel ‚Lisboa Under The Spell‘ anzukündigen! Die Show wurde in unserer Hauptstadt Lissabon mitgeschnitten und ist nichts anderes als ein epischer Trip vob drei Stunden Länge. Wir haben unsere Alben Wolfheart‘, ‚Irreligious‘ und ‚Extinct‘ in voller Länge gespielt und dazu einen Haufen Gäste eingeladen, all unsere Kräfte für diese Aufgabe mobilisiert und es fühlt sich großartig an, endlich dieses lang erwartete MOONSPELL-Live-Album zu entfesseln!“

Album VÖ: 17-08.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

I – Rockumentary- band documentary by Victor Castro

II – „Wolfheart“ Show – full album played live

01. Wolfshade [A Werewolf Masquerade]

02. Love Crimes

03. Of Dream And Drama

04. Lua D’inverno

05. Trebaruna

06. Ataegina

07. Vampiria

08. An Erotic Alchemy

09. Alma Mater

III – „Irreligious“ Show – full album played live

01. Perverse Almost Religious

02. Opium

03. Awake!

04. For A Taste Of Eternity

05. Ruin & Misery

06. A Poisoned Gift

07. Raven Claws [Feat. Mariangela Demurtas]

08. Mephisto

09. Herr Spiegelmann

10. Fullmoon Madness

IV – „Extinct“ Show – full album played live

01. All Gone From The Wild [Intro]

02. Breathe [Until We Are No More]

03. Extinct [Feat. Carolina Torres]

04. Medusalem

05. Domina

06. The Last Of Us

07. Malignia

08. Funeral Bloom

09. A Dying Breed

10. The Future Is Dark

V – Making Of – show day

VI – Gallery – live and backstage pics

Foto: YouTube