Municipal Waste – Video zu „Slime And Punishment“ veröffentlicht

03.07.2018

Die kalifornische Crossover-Truppe MUNICIPAL WASTE hat ein Video zu ihrem Song „Slime And Punishment“ ins Netz gestellt. Die Nummer bildet den Titeltrack zu ihrem aktuellen Album, das vor ca. einem Jahr über Nuclear Blast in die Läden gekommen ist. Hier das Video:

MUNICIPAL WASTE-Frontmann Ryan über das Video: „Dass wir uns für dieses Video mit Norman Cabrera zusammengetan haben, passt wie die Faust aufs Auge. Seine 35-jährige Erfahrung mit Film-Effekten macht sich wirklich bemerkbar, wie Ihr im neuen Waste-Clip sehen könnt. Da er nicht nur ein Monster-Fan, sondern so wie wir auch schon immer Metalhead ist, waren wir uns bei der Ästhetik von allem in diesem Video sofort einig.“

„Urprünglich sprach mich Norman an, weil er eine Maske für MUNICIPAL WASTE machen wollte, was jahrelang sein Spezialgebiet war. Ich antwortete: ‚Warum machst Du nicht lieber ein komplettes verdammtes Video?‘ Er stürzte sich sofort auf die Gelegenheit und übernahm sogar die Rolle des Regisseurs sowie des Effektdesigners und kreierte diverse Masken, um die gruselige Welt von ‚Slime And Punishment‘ zum Leben zu erwecken.“

„Wir alle sind mit VHS-Kassetten aufgewachsen und auch das spielte bei der Inspiration für das Video eine große Rolle. Das war, als würden wir einen Film machen – es ist haufenweise Arbeit hineingeflossen und wir müssen uns bei unzähligen Menschen bedanken. Ich muss mich definitiv bei Slasher Dave dafür bedanken, dass er das Intro komponiert hat und bei Joel Grind dafür, dass er alles mit diesen Synthie-Klängen abrundet, was dieses Albtraum perfekt abschließt!“

Foto: Kip Dawkins