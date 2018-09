Nailed To Obscurity – befinden sich mit V. Santura im Studio

04.09.2018

Die deutschen Melodic Death / Doom Metaller NAILED TO OBSCURITY haben sich zusammen mit Produzent V. Santura [u.a. TRIPTYKON, DARK FORTRESS, BARREN EARTH, OBSCURA] ins „Woodshed Studio“ begeben, um den Nachfolger zum 2017 erschienenen „King Delusion“ aufzunehmen. Die Platte wird für Januar 2019 via Nuclear Blast erwartet.

NAILED TO OBSCURITY kommentieren: „Es hat sich angefühlt, als wären wir nach Hause zurückgekehrt, als wir wieder ins ‚Woodshed Studio‘ gekommen sind, wo wir bereits unser [noch] aktuelles Album ‚King Delusion‘ aufgenommen haben. Mit Produzent V. Santura zu arbeiten, ist schon damals eine großartige Angelegenheit gewesen, weshalb es keinerlei Zweifel gab, ihn für unser kommendes Werk erneut ins Boot zu holen.“

„Wir arbeiten aktuell noch im Studio an den Songs, sie sind also noch nicht ganz fertig. Doch so viel sei verraten: Dieses Album wird vermutlich unser düsterstes. Auch wenn es zuerst NAILED TO OBSCURITY-typisch klingen mag, wird es doch eine Menge neuer Dinge zu entdecken geben. Das Schlagzeug ist bereits vollständig eingespielt und wir haben kürzlich mit den Gitarrenaufnahmen losgelegt. Wir können es kaum erwarten, das Endergebnis zu hören und euch vorzustellen!“

Foto: Kerstin Bruemmer