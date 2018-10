Nailed To Obscurity – neues Album „Black Frost“ kommt im Januar

21.10.2018

Die einheimischen Melodic Death Metaller NAILED TO OBSCURITY haben mit „Black Frost“ den Titel ihres nächsten Albums bekannt gegeben. Die Platte wurde von V. Santura [u.a. TRIPTYKON, DARK FORTRESS, BARREN EARTH, OBSCURA] produziert und erscheint am 11. Januar über Nuclear Blast.

NAILED TO OBSCURITY schreiben über ihr neues Album: „Frust, Schmerz, Angst und Wut tragen wir oft so lange mit uns herum, bis es zu spät ist. Wie schwarzer Frost, der Schiffsaufbauten derart beschwert, dass das Schiff zu kentern droht, laden wir den Ballast als finstere Bürde auf uns. Genau diese unterdrückten Emotionen stehen im Zentrum von »Black Frost«, dem für uns nächsten logischen Schritt nach ‚King Delusion‘.“

„Die neuen NAILED TO OBSCURITY-Songs tragen dabei zum einen deutlich unsere Handschrift als Band, sind aber auch offener und facettenreicher denn je ausgefallen. Wir können es nicht erwarten, unser Nuclear Blast-Debüt endlich veröffentlichen zu können und »Black Frost« danach im Januar/Februar live auf die Bühne zu bringen.“

Album VÖ: 11. Januar 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

01. Black Frost

02. Tears Of The Eyeless

03. The Aberrant Host

04. Feardom

05. Cipher

06. Resonance

07. Road To Perdition

Foto: Kerstin Bruemmer