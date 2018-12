Nailed To Obscurity – zeigen ein Video zu „Tears Of The Eyeless“

28.12.2018

Die deutschen Melodic Death Metaller NAILED TO OBSCURITY haben ein Video zu ihrem Song „Tears Of The Eyeless“ ins Netz gestellt. Die Nummer bietet einen Vorgeschmack auf ihr neues Album „Black Frost“, das am 11. Januar 2019 über Nuclear Blast in den Handel kommen wird. Hier der Videoclip:

NAILED TO OBSCURITY-Sänger Raimund Ennenga darüber: „Kühl, leer, verloren – ein emotionsloses Wesen oder eine arme Seele, die sich nach Freiheit sehnt? Manchmal liegt die Antwort genau dazwischen, denn es gibt immer Gründe, warum ein Auge nicht glänzt. ‚Tears Of The Eyeless‘ erzählt die Geschichte einer Frau, die ihr wahres Selbst nahezu vergraben hat, aber ihr Innerstes findet einen Weg…“

Album VÖ: 11. Januar 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Black Frost

02. Tears Of The Eyeless

03. The Aberrant Host

04. Feardom

05. Cipher

06. Resonance

07. Road To Perdition

Line-Up

Raimund Ennenga – Vocals

Jan-Ole Lamberti – Guitars

Volker Dieken – Guitars

Carsten Schorn – Bass

Jann Hillrichs – Drums

Foto: Kerstin Bruemmer