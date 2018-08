Nashville Pussy – präsentieren Lyric-Video zu „One Bad Mother“

21.08.2018

Die aus Atlanta, Georgia stammenden Hard Rocker NASHVILLE PUSSY haben ein Lyric-Video zu ihrem neuesten Song „One Bad Mother“ ins Netz gestellt. Die Nummer fungiert als Vorbote zu ihrem neuen Album, das den Titel „Pleased To Eat You“ tragen wird und am 7. September erscheinen soll.

NASHVILLE PUSSY-Gitarristin Ruyter Suys dazu: „Wir sind das kleine schmutzige Geheimnis des Rock ’n‘ Roll und überleben alle musikalischen Trends, von denen wir eh nie etwas wussten. Heutzutage müssen die Leute mehr den je einen Zufluchtsort haben, an dem sie sich um nichts kümmern müssen, die Haare aufmachen können und laut und verschwitzt werden dürfen. NASHVILLE PUSSY bieten Euch diesen unprätentiösen Zufluchtsort. Hier ist jeder willkommen, aber zieht Euch bloß nichts Umständliches an, denn hier wird’s dreckig

Album VÖ: 07. September 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. She Keeps Me Coming And I Keep Going Back

02. We Want A War

03. Just Another White Boy

04. Go Home And Die

05. Low Down Dirty Pig

06. Testify

07. One Bad Mother

08. Woke Up This Morning

09. Drinking My Life Away

10. Endless Ride

11. Hang Tight

12. CCKMP

13. Trying To Pretend That I Give A Shit

Foto: Nashville Pussy