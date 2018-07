Nazareth – neues Album „Tattooed On My Brain“ kommt am 12. Oktober

20.07.2018

Die schottischen Hard Rock-Legenden NAZARETH feiern in diesem Jahr nicht weniger als ihren 50. Geburtstag [!]. Aus gegebenem Anlass wird die Truppe am 12. Oktober ein neues Album mit dem Titel „Tattooed On My Brain“ veröffentlicht. Mit „Pole To Pole“ gibt es schon jetzt einen ersten Song zu hören:

Bei „Tattooed On My Brain“ handelt es sich um das mittlerweile 24. Album der Schotten. Dennoch bietet die Platte eine Premiere, denn sie ist das erste NAZARETH-Album, auf dem ihr neuer Sänger Carl Sentance zu hören ist. Die Truppe rekrutierte ihn aus den Reihen von PERSIAN RISK.

Bassist und Gründungsmitglied Pete Agnew über das neue Album: „Ich erwarte, dass dieses Album dank der neuen Besetzung deutlich kritischer betrachtet werden wird als irgendeine andere Platte in der Geschichte von NAZARETH. Und ich hoffe natürlich, dass sie als eine der besten unserer Karriere beurteilt werden wird.“

Album VÖ: 12. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Never Dance With The Devil

02. Tattooed On My Brain

03. State Of Emergency

04. Rubik’s Romance

05. Pole To Pole

06. Push

07. The Secret Is Out

08. Don’t Throw Your Love Away

08. Crazy Molly

09. Silent Symphony

10. What Goes Around

11. Change

12. You Call Me

Line-Up

Pete Agnew – Bass

Carl Sentance – Vocals

Jimmy Murrison – Guitar

Lee Agnew – Drums

Foto: Nazareth