Necronomicon – kehren mit neuem Album „Unleashed Bastards“ zurück

26.08.2018

Drei Jahre nach ihrer letzten Platte „Pathfinder… Between Heaven And Hell“ kehren die Lörracher Thrash Metal-Urgesteine NECRONOMICON mit einem neuen Album zurück. Selbiges wird den Titel „Unleashed Bastards“ tragen und am 28. September über El Puerto Records in den Handel kommen.

Album VÖ: 28. September 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Burn And Fall

02. Leave The Lights On

03. Total Rejection

04. Malevolent

05. We did We do

06. Imperial Hunger

07. My Name Is Vengeance

08. Forbid Me from Living

09. Unleashed

10. Religion Live Fast

11. Personal Enemy

12. The Nightmare Continues

Line-Up

Freddy – Vocals, Guitars

Michael Kusch – Guitars

Marco – Bass

Chris Mosh – Drums

Foto: Necronomicon