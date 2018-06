Nervosa – gehen auf Tournee

04.06.2018

Um ihr brandneues Album „Downfall of Mankind“ gebührend zu feiern, werden sich die brasilianischen Thrasher NERVOSA demnächst auf Tournee begeben! Die Band über das Album und die kommenden Gigs:

„Wir können nicht ausdrücken, wie glücklich wir sind, dieses Album zu veröffentlichen! Es fühlt sich großartig an, so viel tolles Feedback nach einer so kurzen Zeit nach der Veröffentlichung zu hören, das zeigt unserer Meinung nach, dass wir unser Bestes gegeben haben und dass die ganze harte Arbeit es wert war. Jetzt können wir es kaum erwarten, mit diesem komplett neuen Set mit so vielen Songs wieder auf Tour zu sein. Diejenigen, die zu einer der Shows unserer bevorstehenden Europatournee gehen, können sich definitiv auf eine noch wildere Show gefasst machen!“

Hier die Daten der kommenden Shows:

TOUR DATES 2018

14.07.18 DE – Torgau / In Flammen

15.07.18 CZ – Vizovice / Masters Of Rock

18.07.18 DE – Berlin / Cassiopeia

21.07.18 DE – Hamburg / Logo

22.07.18 DE – Osnabrück / Bastard Club

26.07.18 DE – Bochum / Rockpalast

27.07.18 DE – Köln / MTC

28.07.18 NL – Eindhoven / The Jack

29.07.18 FR – Paris / Le Klub

31.07.18 FR – Bordeaux / Salem Le Hallain

01.08.18 ES – Vitoria / Urban Rock Concept

02.08.18 ES – Oviedo / Sir Laurens

03.08.18 ES – Madrid / Copernico Cavern

04.08.18 ES – Barcelona / Sala Monasterio

05.08.18 FR – Toulouse / L’Usine A Musique

07.08.18 FR – Lyon / Rock ‚N‘ Eat

08.08.18 FR – Montpellier / Secret Place

10.08.18 IT – Milan / Circolo Svolta

11.08.18 IT – Cervia / Rock Planet

14.08.18 DE – Mannheim / 7er

16.08.18 DE – Dinkelsbühl / Summer Breeze Open Air

17.08.18 CZ – Litomerice, Death Coffee Party

18.08.18 DE – Erfurt / From Hell

27.08.18 DE – München / Backstage Club

25.08.18 AT – Spital am Semmering / Kaltenbach Open Air

30.08.18 CH – Luzern / Schüür

31.08.18 CH – Hauteville / Abyss Festival

01.09.18 BE – Chapelle-Lez Herlaimont / Metal Festival

02.09.18 UK – Edinburgh / Heavy Scotland