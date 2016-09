Das Hamburger Trio [SOON] veröffentlicht am 23. September ein neues Album. Die fünfte Veröffentlichung der Bandgeschichte heißt "Better Days".



Der Titelsong wurde bereits veröffentlicht und kann hier angehört werden.







"Better Days" Trackliste:



Rather In Your Mind

Empty Promises

Blessing In Disguise

Better Days

Danger At Hand

Against The Grain

Truth

Attempts To Deceive

Out Of Mind