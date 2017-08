Die Metalcoreler von 36 CRAZYFISTS aus Alaska werden ihr neues Album, "Lanterns", am 29. September 2017 via Spinefarm Records veröffentlichen.



Der Nachfolger zu "Time And Trauma" von 2015 hat folgende Trackliste:



01. Death Eater

02. Wars To Walk Away From

03. Better To Burn

04. Damaged Under Sun

05. Sea And Smoke

06. Where Revenge Ends

07. Sleepsick

08. Bandage For Promise

09. Laying Hands

10. Below The Graves

11. Old Gold

12. Dark Corners