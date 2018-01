Laut A PERFECT CIRCLE-Gitarrist Billy Howerdel neigen sich die Aufnahmen zum neuen bereits vierten Album seiner Band langsam dem Ende zu.



A PERFECT CIRCLE hatten Anfang des Monats bereits zwei neue Songs, namentlich "Disillusioned" und "The Doomed", veröffentlicht, die als limitierte 10''-EP am 09. März 2018 veröffentlicht wird.

Im Herbst 2017 hatten A PERFECT CIRCLE einen Plattendeal mit BMG an Land gezogen und im Studio mit Produzent Dave Sardy bereits am Nachfolger zu "eMOTIVe" gewerkelt.



Das A PERFECT CIRCLE-Line-Up besteht seit 2013 aus Mainman Maynard Keenan, den Gitarristen Howerdel und James Iha [ex-SMASHING PUMPKINS], Basser Matt McJunkins und Trommler Jeff Friedl.