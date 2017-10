George Young, der älteste Bruder der beiden AC/DC-Mitbegründer Malcolm und Angus Young, ist im Alter von 70 Jahren verstorben.



Als ehemaliges Mitglied von THE EASYBEATS hatte George Young u.a. die AC/DC-Klassiker "Dirty Deeds Done Cheap" und "Let There Be Rock" mit produziert und anschließend seine eigene Produktionsfirma gestartet.

Im Jahre 1988 koproduzierte er überraschend AC/DCs "Blow Up Your Video"-LP und später auch "Stiff Upper Lip" von 2000.



R.I.P.