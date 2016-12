Laut dem "Forbes"-Magazin ist die australische Riffrock-Legende von AC/DC auch im Jahre 2016 mit einem Umsatz bzw. Gewinn von 67,5 Millionen US-Dollar [$] immerhin auf dem siebenten Platz vorne mit dabei [die Popsängerin TAYLOR SWIFT steht auf Platz 1 mit 170 Millionen, gefolgt von ONE DIRECTION mit 110 Millionen, Sängerin ADELE landet auf Platz No. 3 mit "nur" 80,5 Millionen, gefolgt von MADONNA als No. 4 mit 76,5 Millionen und RIHANNA auf Ranglistenplatz 5 mit 75 Millionen].

In Sachen Ticketverkäufe 2016 sind AC/DC dafür aber die klaren Gewinner und schlagen mit 2,31 Millionen Konzertkartenverkäufen sogar TAYLOR SWIFT, die es auf gerade einmal 2,27 Millionen Tickets gebracht hat.



AC/DC haben das letzte Konzert mit ihrem bisherigen Bassisten Cliff Williams am 20. September 2016 Philadelphia, Pennsylvania gespielt, so dass Gitarrist Angus Young derzeit das einzige verbliebene Original-Mitglied seiner Band darstellt.