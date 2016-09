Die Veränderungen im Hause AC/DC nehmen kein Ende: Bassist Cliff Williams kündigte jüngst an, dass er sich nach dem Ende der aktuell andauernden "Rock Or Bust"-Tour in den Ruhestand verabschieden wolle. Zuvor hatten bereits Gitarrist Malcolm Young und Sänger Brian Johnson sowie Drummer Phil Rudd die Band verlassen. Williams erklärt:

"Es wird Zeit für mich, zu gehen, das ist alles. Nicht, weil wir Mal, Phil oder Brian verloren haben. Ich meine, es ändert sich immer etwas, wenn so etwas passiert. Als Bon Scott gestorben ist, hat sich damals alles geändert. Es ändert sich immer was, also liegt es nicht daran. Ich bin ganz einfach an einem Punkt, an dem ich mit dem Touren aufhören kann.



Zwischen den Touren lassen wir immer ein paar Jahre verstreichen, also weiß ich wie das geht und was ich stattdessen machen möchte. Wie gesagt, es wird einfach Zeit. Ich brauche Zeit für meine Familie und zur Entspannung.



Ich meine, es gibt kaum etwas, was ich mir noch wünschen könnte - all die Leute, die ich kennengelernt habe und die Band, mit der ich gespielt habe."