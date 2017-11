Der verstorbene AC/DC-Rhythmusgitarrist Malcolm Young wird am 28. November 2017 in der "St. Mary's Cathedral" im australischen Sydney beigesetzt.



Malcolm Young, der AC/DC zusammen mit seinem Bruder Angus anno 1973 begründet hatte, war am vergangenen Samstag, den 18. November 2017, im Alter von 64 Jahren verstorben.

Malcolm Young war im Jahre 2014 aufgrund einer Alkoholdemenz aus der Band ausgeschieden und seitdem in einer Pflegeeinrichtung untergebracht.





Angus Young hatte seitdem als einziges Originalmitlglied von AC/DC die Riffrocklegende mit seinem [und Malcolms Neffe] Stevie Young an der Rhythmusgitarre für die vergangene "Rock Or Bust"-Tour und weiterem Ersatzpersonal [u.a. wurde GUNS N' ROSES-Sirene Axl Rose als Ersatzsänger angeheuert] fortgeführt: zunächst hatte Drummer Phil Rudd seinen Hut wegen Drogenbesitzes nehmen müssen, Frontmann Brian Johnson darf aus medizinischen Gründen nicht mehr live auftreten [es droht Verlust seiner Hörfähigkeit] und Bassist Cliff Williams hatte nach 40 Jahren im Rock'n'Roll-Zirkus mit Beendigung der "Rock Or Bust"-Tour seinen Ruhestand angekündigt.



Malcolm und Angus Young sind die Songschreiber von bisher jedem Song im umfangreichen AC/DC-Katalog.