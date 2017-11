Wie die australischen Hard Rock-Urväter heute auf ihrer Facebook-Seite mitteilten, ist Gründungsmitglied Malcolm Young heute im Alter von 64 Jahren verstorben. Young litt seit einigen Jahren an Demenz und wurde daher bereits 2014 von seinem Neffen Stevie als aktives Mitglied der Band ersetzt. AC/DC veröffentlichten zum Tode von Malcolm Young folgendes Statement:

"Mit von Herzen kommender Trauer geben AC/DC heute den Tod von Malcolm Young bekannt.



Zusammen mit Angus war Malcolm der Gründer und die kreative Triebfeder von AC/DC. Mit unglaublicher Hingabe und Wucht war er immer die treibende Kraft hinter der Band.



Als Gitarrist, Songwriter und Visionär war er ein Perfektionist und einzigartiger Mann.



Er blieb sich stets treu und tat genau das, was er wollte. Er war auf alles, was er anpackte, unheimlich stolz.



Seine Loyalität den Fans gegenüber kannte keine Grenzen."



Nachtrag von Angus Young:

"Als sein Bruder ist es sehr schwer für mich, in Worte zu fassen, was er mir Zeit seines Lebens bedeutet hat, wir hatten eine besondere und einzigartige Verbindung.

Er hinterlässt ein enormes Erbe, das ewig leben wird.

Malcolm, das hast Du gut gemacht."