ABBATH, die Band um ex-IMMORTAL-Frontmann Olve Eikemo (a.k.a. Abbath), hat mit den Rehearsals zu ihrem kommend Album im norwegischen Bergen begonnen.



Der Nachfolger zum selbstbetitelten Debüt soll nächstes Jahr via Season Of Mist in den Handel kommen.



Am Bass steht bei ABBATH Tom Cato Visnes, eher als King Ov Hell [GORGOROTH, OV HELL, GOD SEED] bekannt.