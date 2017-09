Season Of Mist haben sich die Dienste der kalifornischen Extreme Metaller von ABYSMAL DAWN gesichert, die via des neuen Labels ihr mittlerweile fünftes Studio-Album im kommenden Jahr veröffentlichen werden.



ABYSMAL DAWNs immer noch aktuelles Album, "Obsolescence", wurde im Oktober 2014 via Relapse in den Handel gebracht.





ABYSMAL DAWN ist:



Charles Elliott - Guitar, Vocals

Eliseo Garcia - Bass, Additional Vocals

James Coppolino - Drums

Vito Petroni - Guitar