Die Teutonenstahl-Urgesteine ACCEPT werden am 13. Januar 2017 ein neues Live-Album mit dem Titel "Restless And Live" veröffentlichen. Nun hat die Band mit "Restless And Wild" einen weiteren Song vom kommenden Mitschnitt ins Netz gestellt. "Restless And Live" wurde im Jahr 2015 auf dem "Bang Your Head!!!" in Bahlingen mitgeschnitten und erscheint als 2CD inklusive DVD bzw. Blu-Ray.