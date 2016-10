Die Teutonenstahl-Urgesteine ACCEPT werden am 13. Januar 2017 ein neues Live-Album mit dem Titel "Restless And Live" veröffentlichen. Selbiges wurde im Jahr 2015 auf dem "Bang Your Head!!!" in Bahlingen mitgeschnitten und erscheint als 2CD inklusive DVD bzw. Blu-Ray. Mit "Stampede" gibt es bereits einen ersten Ausschnitt aus dem Live-Dokument zu sehen: