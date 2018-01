Die deutschen Thrash Metaller von ACCUžER bringen ihr neues Album, "The Mastery", am 26. Januar 2018 Řber Metal Blade Records heraus.



Ab sofort gibt es hier ein Lyricvideo zur zweiten Single, "Time For Silence":











"The Mastery" wird als Jewelcase-CD und als [180g-]Vinyl in diversen Farben erhńltlich sein und die Trackliste liest sich wie folgt:



01. Mission: Missile

02. The Real World

03. Solace in Sorrow

04. Time for Silence

05. My Skin

06. Catacombs

07. Mourning

08. Ruthless

09. Into the Black

10. The Mastery







ACCUžER sind:



Frank Thoms - Vocals/Gitarre

Dennis Rybakowski - Gitarre

Frank Kimpel - Bass

Olli Fechner - Drums