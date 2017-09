Die u.a. um den ehemals bei MEGADETH angestellten Gitarrenhexer Chris Broderick versammelten Modern Thrasher ACT OF DEFIANCE haben mit "Overexposure" einen neuen Videoclip veröffentlicht. Die zugehörige Nummer wird sich auf ihrem neuen Album "Old Scars New Wounds" befinden, das am 29. September über Metal Blade in die Läden kommen wird.