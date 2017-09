Die u.a. um die ehemaligen MEGADETH-Mitglieder Shawn Drover und Chris Broderick versammelten ACT OF DEFIANCE haben mit "The Talisman" einen weiteren Song von ihrem kommenden zweiten Album "Old Scars, New Wounds" vorgestellt. Die Platte soll am 29. September über Metal Blade Records in die Läden kommen.