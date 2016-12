Die französichen Symphonic/Melodic Metaller ADAGIO werden ihr fünftes Full-Length-Album, "Life", im Frühjahr 2017 in den Handel bringen, ihr erstes Lebenszeichen seit immerhin sieben Jahren.



ADAGIO hatte in dieser Zeit einige Line-Up-Wechsel zu verbuchen: so markiert "Life" die Rückkehr von Sänger Kelly "Sundown" Carpenter, der bislang nur live ausgeholfen hatte und mit der Violinistin Mayline erhofft man sich "neue Texturen und Dimensionen im Bandsound".



"Life" wird via Zeta Nemesis veröffentlicht und das Line-Up von ADAGIO anno 2016 sieht folgendermaßen aus:



Kelly Sundown - Vocals

Stéphan Forté - Guitar

Franck Hermanny - Bass

Kevin Codfert - Keyboards

Guillaume Bergiron - Drums

Mayline - Violine