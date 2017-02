Frontiers Music werden am 21. April mit "Soul Survivor" das zweite Album der Schweden ADRENALINE RUSH veröffentlichen. Artwork und Tracklist der Platte gibt es bereits jetzt zu sehen:



01. Adrenaline

02. Love Like Poison

03. Breaking The Chains

04. Soul Survivor

05. Stand My Ground

06. My Life

07. Break The Silence

08. Sinner

09. Shock Me

10. Wild Side

11. Don't Wake Me Up

12. Crash

13. Soul Survivor [Acoustic Version]