Die Hard Rock-Veteranen AEROSMITH werden sich ab May 2017 auf die "Aero-Vederci Baby!" Tour durch Europa begeben. Hier die Termine:



May 17 - Tel Aviv Israel @ Hayarkon Park,

May 20 – Batumi, Georgia @ Black Sea Arena

May 23 - Moscow, Russia @ Olympiski

May 26 - Munich, Germany @ Konigsplatz

May 30 - Berlin, Germany @ Waldbuhne

Jun. 02 - Krakow, Poland @ Tauron Arena

Jun. 05 - Copenhagen, Denmark @ Royal Arena

Jun. 08 - Sölvesborg, Sweden @ Sweden Rock Festival

Jun. 11 - Castle Donington, UK @ Download

Jun. 14 - Dublin, Ireland @ 3 Arena

Jun. 17 - Clisson, France @ Hellfest

Jun. 20 - Cologne, Germany @ Lanxess Arena

Jun. 23 - Florence, Italy @ Firenze Rocks Festival

Jun. 26 - Lisbon, Portugal @ Meo Arena

Jun. 29 - Madrid, Spain @ Rivas Auditorio Miguel Rios

Jul. 02 - Barcelona, Spain @ Rock Fest

Jul. 05 - Zurich, Switzerland @ Hallenstadion