Die schwedischen Metaller AIR RAID haben die Trennung von ihrem Sänger Arthur W. Andersson bekannt gegeben und befinden sich nun auf der Suchen an adäquatem Ersatz. Ungeachtet dessen verspricht die Band für 2017 ein neues Album und befindet sich bereits mitten im Songwriting. Die Band erklärt:

"Wir sind sehr traurig darüber, dass unser Sänger Arthur beschlossen hat, die Band zu verlassen. Die Diskussion zog sich über mehrere Monate, weshalb es kein übermäßiger Schock für uns ist, aber natürlich ist das absolut nicht das, was wir wollten. Wir haben auf der Bühne und im Proberaum viele großartige und verrückte Momente mit ihm zusammen erlebt, weshalb wir ihn schmerzlich vermissen werden. Raid On, Bro!"

Sänger Arthur W. Andersson selbst verabschiedet sich von den AIR RAID-Fans mit den folgenden Worten:

"Ich möchte mich bei den Jungs von AIR RAID für drei fantastische Jahre und all die Erinnerungen, von denen ich ein Teil werden durfte, bedanken. Leider führten Zeitmangel und andere Prioritäten zu der schweren Entscheidung, die Band zu verlassen... Vielen Dank an alle AIR RAID-Fans da draußen! Wir sehen uns!"