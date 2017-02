Die australischen Hard Rocker AIRBOURNE haben einen Videoclip zu ihrem Song "It's All For Rock 'n' Roll" [von ihrem nach wie vor aktuellen Album "Breakin' Outta Hell"] gedreht. In dem Video zollt die Truppe dem verstorbenen MOTÖRHEAD-Frontmann Ian "Lemmy" Kilmister Respekt und hat sich dafür die legendäre "Bomber"-Bühneninstallation von den Briten ausgeliehen: