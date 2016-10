Die australischen Hard Rocker AIRBOURNE liefern mit dem Titeltrack ihres neuen Albums "Breakin' Outta Hell" den offiziellen Soundtrack für das Wrestling-Event "Hell In A Cell", das am 30. Oktober ausgestrahlt wird. "Breakin' Outta Hell" entstand in Zusammenarbeit mit Produzent Bob Marlette [u.a. BLACK STONE CHERRY, ALICE COOPER, BLACK SABBATH] und ist am 23. September in den Handel gekommen.