Hier gibt es einen Trailer für "Renaissance In Extremis", dem sechsten Full Length-Album von AKERCOCKE aus London.

Die Scheibe wird am 25. August 2017 via Peaceville Records in den Handel gelangen, gemixt hat Neil Kernon (NILE, DEICIDE) und gemastert wurde von Alan Douches (DEATH, MISFITS, CRO-MAGS) bei " West West Side Music".





"Renaissance In Extremis"-Trackliste:



01. Disappear

02. Unbound By Sin

03. Insentience

04. First To Leave The Funeral

05. Familiar Ghosts

06. A Final Glance Back Before Departing

07. One Chapter Closing For Another To Begin

08. Inner Sanctum

09. A Particularly Cold Sept