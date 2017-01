Die schottischen Piraten-Metaller ALESTORM haben sich ins Studio begeben, um ihr fünftes Album aufzunehmen, welches den Titel "No Grave But The Sea" tragen wird. Die Band dazu:

"Wir werden den nächsten Monat unter der Führung von Produzent Lasse Lammert in den 'Alpaca Ranch'-Studios in Orlando, Florida verbringen. Dies wird übrigens unsere ersten Veröffentlichung mit dem grandiosen Gitarristen Máté Bodor sein!

Das ist normalerweise der Punkt, an dem wir Euch erzählen, dass unser neues Album dunkler und härter als unsere vorigen Platten sein wird, aber das ist wahrscheinlich nicht der Fall. In jedem Fall ist es aber voll von epischen Songs über Piraten, Besäufnisse und pseudo-wissenschaftliche Kryptogeographie.

In den kommenden Wochen werden wir einen Haufen Updates für Euch haben, darunter das Albumcover, die Trackliste und die Releasedates!"