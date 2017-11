Die schottischen Piraten-Metaller ALESTORM werden ihr erstes Albums "Captain Morgan`s Revenge" angesichts seines zehnjährigen Jubiläums neu veröffentlichen. Die von Produzent Lasse Lammert in seinen "LSD Studios" remasterte Auflage der Platte wird zudem eine Bonus-CD mit einem Konzert der Truppe vom "Summer Breeze"-Festival 2015 umfassen und soll am 26. Januar veröffentlicht werden.



CD 1:



01. Over The Seas

02. Captain Morgan`s Revenge

03. The Huntmaster

04. Nancy The Tavern Wench

05. Death Before The Mast

06. Terror On The High Seas

07. Set Sail And Conquer

08. Of Treasure

09. Wenches & Mead

10. Flower Of Scotland



CD 2 [Live At Summer Breeze 2015]



01. Actual Human Intro

02. Walk The Plank

03. The Sunk`n Norwegian

04. Shipwrecked

05. Magnetic North

06. That Famous Ol` Spiced

07. Nancy The Tavern Wench

08. Keelhauled

09. Rumpelkombo

10. Drink

11. Captain Morgan`s Revenge