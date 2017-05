Die schottischen Folk/Power Metal-Piraten von ALESTORM haben ein Musikvideo zu dem neuen Song "Mexico" veröffentlicht, der vom kommenden, bereits fünften Album, "No Grave But The Sea", stammt, das am 26. Mai 2017 via Napalm Records veröffentlicht wird.







"No Grave But The Sea"-Trackliste:



01. No Grave But The Sea

02. Mexico

03. To The End Of The World

04. Alestorm

05. Bar uUd Imbiss

06. Fucked With An Anchor

07. Pegleg Potion

08. Man The Pumps

09. Rage Of The Pentahook

10. Treasure Island





Zur künftigen Bandhymne, "Alestorm", gibt es bereits folgendes Bildmaterial mit Musik unterlegt:







ALESTORMs immer noch aktuelles Album, "Sunset On The Golden Age", wurde im August 2014 via Napalm Records in die Regale gebracht.