earMUSIC wird am 28. Juli 2017 das neue ALICE COOPER-Album, "Paranormal", als Doppel-Digipak-CD und Doppel-LP, als limitiertes Boxset und natürlich digital veröffentlichen.



Die neue LP wird 12 neue Tracks und eine spezielle Bonus-Disc umfassen, aufgenommen in Nashville zusammen mit Produzent Bob Ezrin.

Die Bonus-CD wiederum ist ein Mini-Album mit drei neuen Songs, die von und mit den Original-ALICE COOPER-Bandmitgliedern Dennis Dunaway [Bass], Drummer Neal Smith und Gitarrist Michael Bruce eingespielt wurden, zusätzlich sind diverse Live-Aufnahmen enthalten.

Bei "Paranormal" sind zudem als Gastmusiker auch noch Larry Mullen Jr. [U2}, ZZ TOPs Billy Gibbons und DEEP PURPLEs Roger Glover mit von der Partie.



Als erste Songtitel wurden zunächst nur "I've Fallen In Love And I Can't Get Up" [mit Billy Gibbons] und "I Want A Genuine American Girl" bekannt.