ALICE IN CHAINS planen n Bälde einen Studio-Aufenthalt in Seattle, um ihr neues Album einzuspielen, das dann Ende 2017 oder Anfang 2018 veröffentlicht werden soll.



Laut ALICE IN CHAINS-GItarrist Jerry Cantrell werde man im selben Studio aufnehmen, wo auch schon "The Devil Put Dinosaurs Here" im Jahre 2013 entstanden ist, das bereits zweite Album mit Frontmann William Duvall, der sich der Band 2006 angeschlossen hatten, nach dem Drogentod von Originalsänger Layne Staley.