Laut ALICE IN CHAINS-Bassist Mike Inez werkeln die Grunge Rocker aus Seattle derzeit im Studio am Nachfolger zum "The Devil Put Dinosaurs Here"-Album von 2013.



"The Devil Put Dinosaurs Here" war bereits die zweite LP mit dem neuen Frontmann, William Duvall, der sich der Band im Jahre 2006 nach dem Drogentod von Originalsänger Layne Staley angeschlossen hatte.