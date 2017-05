Die aus Frontmann Terry Brock [GIANT, STRANGEWAYS], Bassist Robert Berry [THREE, ALLIANCE], Gitarrist Gary Pihl [BOSTON, SAMMY HAGAR, ALLIANCE] und Drummer Matt Starr [ACE FREHLEY, MR. BIG] bestehenden ALL 41 haben ein Video für ihren Song "After The Rain" veröffentlicht. Selbiger kommt von ihrem Debüt-Album "World's Best Hope", das am 7. Juli über Frontiers Music erscheinen wird.







01. After The Rain

02. Cyanide

03. Down Life's Page

04. Mother Don't Cry

05. Show Me The Way

06. Walk Alone

07. Don't Surrender [To Love]

08. Hero In Your Life

09. Never Back Down Again

10. Who Knows

11. The World's Best Hope