Die u.a. um den ehemaligen RAGE-Gitarristen Victor Smolski versammelten Power Metaller ALMANAC haben einen ersten Trailer zu ihrem kommenden Album "Kingslayer" ins Netz gestellt. Das zweite Album der Band wird am 24. November über Nuclear Blast in den Handel kommen.



01. Regicide

02. Children Of The Sacred Path

03. Guilty As Charged

04. Hail To The King

05. Losing My Mind

06. Kingslayer

07. Kingdom Of The Blind

08. Headstrong

09. Last Farewell

10. Red Flag